3 ноября, 10:58

Почти половина поляков выступила против призыва на срочную военную службу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

Всё меньше поляков выступают за восстановление обязательной военной службы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого социологической лабораторией IBRiS.

Последние данные опроса свидетельствуют о том, что почти половина поляков (45,5%) не поддерживают возвращение обязательной военной службы. Лишь 39,2% респондентов одобрили эту идею, а 15,2% остались нейтральными. Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад, в марте, ситуация была иной: исследование IBRiS выявило, что 55% населения выступали за обязательную службу, а против были 35,8%.
США хотят сократить военный контингент в трёх странах Восточной Европы
А ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о привлечении Вооружённых сил для поддержки Пограничной службы на границах с Германией и Литвой. Военные подразделения будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы.

