Почти половина поляков выступила против призыва на срочную военную службу

Всё меньше поляков выступают за восстановление обязательной военной службы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого социологической лабораторией IBRiS.

Последние данные опроса свидетельствуют о том, что почти половина поляков (45,5%) не поддерживают возвращение обязательной военной службы. Лишь 39,2% респондентов одобрили эту идею, а 15,2% остались нейтральными. Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад, в марте, ситуация была иной: исследование IBRiS выявило, что 55% населения выступали за обязательную службу, а против были 35,8%.

А ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление о привлечении Вооружённых сил для поддержки Пограничной службы на границах с Германией и Литвой. Военные подразделения будут использоваться для обеспечения неприкосновенности государственной границы.