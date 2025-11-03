Синоптик спрогнозировал неделю заморозков в Москве и области с 13 ноября

Арктический воздух может вторгнуться в Москву и область уже днём или вечером 13 ноября. На севере Подмосковья похолодает до минус -1°С уже после полудня, а к вечеру температура опустится до -2°С и в столице, предупредил синоптик Александр Ильин.

Температура около 0°С или с отрицательными значениями продержится от четырёх до шести дней. Ночью сильных морозов не ожидается, но 14 и 15 ноября возможно -2...-4°С, а 16 ноября - до -5°С в отдельных районах на севере и северо-западе области.

Существенных снегопадов не прогнозируется, но в первые дни перехода к отрицательным температурам небольшой снег возможен, хотя над Москвой вероятность невелика. Специалист в разговоре с RT предупреждает о возможном гололеде, так как накануне похолодания ожидаются небольшие дожди.

