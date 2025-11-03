В Госдуме назвали категории семей, которые могут бесплатно получить землю в России

Многодетные семьи в России могут бесплатно получить земельный участок в собственность. Как пояснил депутат Госдумы Сергей Колунов, право на льготу имеют семьи с тремя и более детьми, включая неполные и семьи с усыновленными детьми.

«Семья может получить земельный участок только один раз, и он оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи, включая детей. Важное условие — для получения участка дети должны проживать совместно с родителями», — рассказал парламентарий RT.

Колунов подчеркнул, что это федеральные условия, но регионы могут устанавливать дополнительные требования, например, постоянное проживание на территории субъекта. Перед подачей заявления необходимо уточнить все требования и перечень документов на «Госуслугах».

Ранее Life.ru сообщал, что в связи с праздничными днями в ноябре, график выплат детских пособий сдвигается. Социальный фонд начнёт перечисления с 1 ноября, выплачивая пособия на детей, беременным и по уходу за ребёнком. Выплаты из маткапитала ожидаются 5 ноября, а работающим родителям пособия по уходу — к 7 ноября. Доставка через «Почту России» начнётся 3 ноября.