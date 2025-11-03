Россия и США
3 ноября, 11:22

В ближайшем будущем ступни человека превратятся в ласты

Обложка © Freepik

Стопа современного человека претерпевает значительные изменения, предупреждают специалисты. Если верить российским врачам-ортопедам, в ближайшем будущем форма человеческих ступней будет напоминать ласты. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Основная проблема заключается в развитии массового плоскостопия. Среди основных факторов риска медики называют повышение средней массы тела россиян. Избыточный вес оказывает значительное давление на стопы, вызывая постепенную деформацию формы костей и связочного аппарата.

Второй аспект, способствующий развитию патологии, — современная мода на неудобную обувь. Женская обувь на высоком каблуке, толстых танкетках, жёстких моделях, а также мужские модели с негнущимися подошвами оказывают негативное влияние на здоровье стоп. Врачи утверждают, что постоянное использование подобной обуви лишает мышцы нормальной нагрузки и способствует формированию плоской стопы.

Ранее Life.ru писал о пагубных последствиях частого ношения каблуков. Их ношение приводит к неестественному изменению осанки: таз наклоняется вперёд, возникает характерный изгиб в пояснице, что увеличивает нагрузку на поясницу и провоцирует развитие остеохондроза, грыж и протрузий.

