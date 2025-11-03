Новак: Россия и Китай проводят 99% торговых расчетов в рублях и юанях

Торгово-экономическое взаимодействие между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой достигло беспрецедентного уровня в области использования национальных валют. Как сообщил вице-премьер российского правительства Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-1», практические все расчёты между странами теперь осуществляются в рублях и юанях.

«В торговом обороте расчёты идут практически на 99% в национальных валютах», — подчеркнул Новак.

Вице-премьер подробно остановился на ключевых направлениях двустороннего сотрудничества, где успешно применяется схема расчётов в национальных валютах. Он отметил, что основные направления сотрудничества включают нефтегазовую сферу, электроэнергетику, угольную отрасль и возобновляемые источники энергии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взаимная торговля между Москвой и Пекином теперь практически не подвержена влиянию доллара и евро. Хотя официальная статистика товарооборота по-прежнему ведётся в долларах, фактические расчёты проводятся в рублях и юанях, что привело к снижению доли американской и европейской валют до незначительного уровня, сравнимого со статистической погрешностью.