Дубцова с иронией отреагировала на слухи об «арендованном бойфренде»

Ирина Дубцова отреагировала на появившиеся в сети слухи, что её новый возлюбленный якобы сопровождает её на мероприятия «за деньги». Об этом певица написала в своих социальных сетях.

Ирина Дубцова с возлюбленным. Видео © Социальные сети Ирины Дубцовой

«Нам тут комментарии с каких-то пабликов прислали. Некоторые считают, что Иван за деньги ходит на мероприятия пхахахахахахаха. Арендный!!!!!! И дети арендованные пхахахахаха. Занавес... Должна признаться… Это Ваня мне приплачивает. Я и живу с ним за деньги, бессовестная», — написала Дубцова.

Чтобы развеять сомнения, певица добавила домашнее видео, где они с Иваном смеются вместе в расслабленной обстановке.

Напомним, ранее артистка появилась на церемонии «Золотой граммофон» вместе с генеральным директором косметической компании Иваном Петренко. После выхода пары на красную дорожку в соцсетях начали распространяться комментарии, где пользователи усомнились в искренности отношений певицы и предположили, что её спутник «арендованный».