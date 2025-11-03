Прокуратура направила в суд обвинение против нардепа Шевченко за госизмену

Прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, обвиняемого в государственной измене, и передала его в суд. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Обвиняемый системно распространял в соцсетях пророссийские нарративы, дискредитируя украинские власти и международных партнёров, чем способствовал дестабилизации ситуации в стране», — говорится в сообщении ведомства.

Шевченко открыто критиковал офис президента Украины и распространял пророссийские сообщения в социальных сетях. Ему грозит пожизненное заключение по обвинению в государственной измене, коллаборационизме и мошенничестве. Последнее обвинение связано с его контактами с политическим руководством Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на Украине силовики арестовали народного депутата от партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») и поместили его под стражу. Ему инкриминировали оказание влияния на один из правоохранительных органов. Имя депутата официально не называлось, но украинские СМИ предполагали, что речь может идти о Фёдоре Христенко, который ранее был задержан в Дубае по экстрадиционному запросу.