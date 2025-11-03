Росздравнадзор инициировал проверку одинцовской клиники из-за жалоб пациентов

Росздравнадзор проведёт проверку одинцовской клиники «МАММА» после многочисленных жалоб пациентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В связи с большим количеством поступивших жалоб от граждан территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит организацию оказания медицинской помощи в клинике по адресу: Одинцово, улица Вокзальная, строение 7Б. В настоящее время проверка согласовывается с органами прокуратуры», — говорится в сообщении.

Сообщалось о нескольких случаях обвинений врачей клиники «МАММА» в непрофессионализме. Так, одна пациентка лишилась пальца после операции, а другая скончалась из-за неправильного лечения. Кроме того, руководство медцентра подозревают в мошенничестве. Теперь Росздравнадзор начнёт проверку качества оказания медицинской помощи и соблюдения всех нормативов.

Ранее жительница Подмосковья сообщила, что потеряла фалангу пальца из-за ошибки хирурга в частной клинике «МАММА». После проведённой операции палец начал чернеть, и только в другой больнице ей поставили диагноз гнойно-некротическая рана второго пальца правой кисти. В апреле женщина обратилась в клинику с воспалением пальца. Врач сделал анестезию и приступил к операции, не учитывая предыдущие методы лечения, из-за чего через две недели палец продолжал болеть и почернел.