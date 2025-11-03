Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 ноября, 12:10

Нашёл крайнего: Глава Минобороны Бельгии отрицает, что грозился «стереть Москву с лица земли»

Тео Франкен. Обложка ©Wikipedia / Wikadvisor21

Министр обороны Бельгии Тео Франкен вновь выступил с опровержением своих предыдущих заявлений о возможности «стереть Москву с лица Земли». Он утверждает, что подобных высказываний не делал.

Напомним, несколько дней назад бельгийский министр озвучил тезис о способности Брюсселя «стереть Москву с лица Земли» в случае ядерной атаки России на НАТО. Однако теперь Франкен, похоже, изменил свою позицию и настаивает на том, что таких угроз не поступало. В качестве аргумента он указал на «недобросовестную прессу», которая, по его словам, неверно истолковала его слова.

«Нужно прочитать интервью, которое я дал газете Humo. Но потом газета De Morgen действительно исказила то, что я сказал, очень злобно, неверно и несправедливо», — сказал Франкен в интервью RTBF.

К слову, в ответ на угрозы Франкена российское посольство в Бельгии заявило, что такие слова нельзя считать нормальными. Российская сторона предупредила, что подобная риторика несет реальную угрозу развязывания новой войны.

