В России назвали самые востребованные профессии третьего квартала 2025 года

Наиболее востребованными специалистами в России в третьем квартале 2025 года стали повара, пекари и кондитеры. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru, подготовленные для РИА «Новости».

Сообщается, что компании разместили свыше 63,5 тысячи вакансий для представителей этих профессий. При этом медианная зарплата выросла с начала года на 8,5 тысячи рублей и составила 72,6 тысячи рублей.

На втором месте оказались администраторы — почти 49 тысяч новых вакансий с медианным доходом более 58 тысяч рублей. Замыкают тройку официанты, бармены и бариста, по которым опубликовано 35,2 тысячи предложений о работе. Средняя зарплата выросла до 67,7 тысячи рублей.

Среди наиболее доходных профессий оказались автослесари — более 21 тысячи вакансий со средним доходом 121 тысяча рублей.

В рейтинге также присутствуют инженерные и офисные специальности: начальники смен, экономисты, инженеры по охране труда, специалисты по подбору персонала и инженеры по эксплуатации. Как отмечают аналитики, рынок труда сохраняет сбалансированный спрос на специалистов разных категорий.

А ранее Life.ru писал о направлении, работники которого получают до 400 тысяч рублей в месяц. Кроме того, выяснилось, что аналитики отмечают взрывной рост интереса к специалистам на стыке технологий и производства.