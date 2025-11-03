Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 12:43

Конструктор рассказал, как «Булавы» напугали потенциального противника в 2020-м

Пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря. Обложка © Telegram / Минобороны России

Пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Охотского моря. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российский конструктор Юрий Соломонов из Московского института теплотехники рассказал о реакции вероятного противника на залповый пуск четырёх ракет «Булава» в 2020 году. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Да, это был очень серьёзный шок», — сказал он.

Пуск ракет состоялся в декабре 2020 года с атомной подлодки проекта 955 «Владимир Мономах» в Охотском море. Все ракеты успешно преодолели территорию страны и поразили цель на полигоне в Архангельской области. Соломонов подчеркнул, что демонстрация мощи российского оружия была рассчитана на то, чтобы впечатлить возможного противника и показать эффективность системы «Булава».

В Госдуме рассказали, какого российского оружия боятся на Западе
В Госдуме рассказали, какого российского оружия боятся на Западе

Ранее сообщалось, что поведение президента США Дональда Трампа резко изменилось после сообщений об испытаниях российских комплексов «Буревестник» и «Посейдон». Демонстрация новых видов вооружений дала России дополнительный инструмент воздействия на американского лидера. Трамп словно «замолчал и задумался», а действия России стали для него понятным сигналом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Военная техника
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar