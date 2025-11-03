В Подмосковье ранее судимый мужчина зарезал знакомую на улице

В подмосковной Лобне 39-летний местный житель во время конфликта на улице нанёс своей знакомой множественные удары ножом в грудь. Женщина скончалась на месте до приезда скорой помощи, сообщается в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«В ходе развития ссоры мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанёс потерпевшей несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был оперативно задержан и находится под стражей. Мжчина ранее уже был судим за тяжкое преступление. На месте происшествия изъято орудие убийства, проводятся необходимые экспертизы. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего бездомного, который в апреле этого года на улице не менее 15 раз ударил ножом 11-летнего мальчика. Обвиняемого арестовали сразу после задержания.