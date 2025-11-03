Улов не влез на весы: Рыбак отпустил 60-килограммового сома и лишился рекорда

Крупный голубой сом, выловленный в водах Миссури, не получил официального рекордного статуса из-за проблем с процедурой взвешивания. Информация об этом случае появилась в публикации издания Wired2fish.

Рыбак Джесси Лэнс, поймавший исполинскую рыбу в конце октября, оценил её массу примерно в 60 килограммов, после чего принял решение о возвращении улова в естественную среду обитания. Сам Лэнс пояснил, что сохранение жизни взрослой особи представлялось ему более значимым, чем формальное достижение. По его словам, крупные сомы являются носителями уникального генетического материала, и их целенаправленное изъятие наносит невосполнимый ущерб их популяции.

Как следует из рассказа рыболова, идентификация крупного подводного объекта была первоначально выполнена при помощи эхолота, после чего последовала серия из трёх забросов. Процесс вываживания потребовал от рыбака значительных физических усилий и продолжался в течение десяти минут. При подъёме в лодку трофей продемонстрировал столь внушительные габариты, что занял всё доступное пространство на дне плавательного средства. Критическим моментом стала неудачная попытка измерения веса, когда сом физически не поместился на измерительную платформу.

