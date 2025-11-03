Россия и США
3 ноября, 13:14

Количество пострадавших от землетрясения в Афганистане возросло до 534 человек

Обложка © ТАСС / AP / Sirat Noori

В результате мощного землетрясения на севере Афганистана число пострадавших достигло 534 человек, более 20 человек погибли. Об этом сообщил официальный представитель министерства общественного здравоохранения страны Шарафат Заман Амархейль в своей публикации в социальной сети.

По его данным, стихийное бедствие, произошедшее в провинциях Саманган и Балх, привело к значительным человеческим жертвам.

«В результате землетрясения в Самангане и Балхе погибли более 20 человек и 534 получили ранения», — констатировал представитель афганского здравоохранения.

Амархейль также проинформировал о предпринимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим. В настоящее время медицинские бригады уже работают в зоне бедствия, однако, по его словам, число жертв может продолжить расти. В связи с этим всем медицинским учреждениям в близлежащих районах отдан приказ о приведении в состояние полной готовности для приёма пострадавших.

Согласно сейсмологическим данным, землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в 45 километрах к юго-востоку от города Мазари-Шариф. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров, что усугубило разрушительные последствия стихийного бедствия для населённых пунктов региона.

Мощное землетрясение частично разрушило Голубую мечеть в Афганистане
Мощное землетрясение частично разрушило Голубую мечеть в Афганистане

Напомним, что в провинции Саманган, Афганистан, зафиксировано землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера. Очаг располагался на глубине 30 километров, а интенсивность сотрясений на поверхности составила 7 баллов. Первоначальные сообщения от утра 3 ноября указывали на 320 пострадавших и не менее 20 погибших, однако эти цифры, к сожалению, продолжают увеличиваться.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Афганистан
  • Происшествия
