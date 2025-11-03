Россия и США
3 ноября, 13:22

Вместо чипсов и конфет: Тюменские школы потратили миллионы рублей на закупку водорослей для детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amarita

В Тюменских школах вместо картофельных чипсов, конфет и мармеладок теперь детям будут предлагать полезные морские водоросли нори. Переход на ПП обошёлся в четыре миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Поставки охватили 64 школы региона. Такая инициатива направлена на улучшение здоровья школьников и пропаганду здорового образа жизни среди молодого поколения. В стране около 500 тысяч детей страдают ожирением. Нори богаты витаминами группы B, минералами и йодом, необходимыми растущему организму ребёнка. Они способствуют улучшению метаболизма и поддерживают общее состояние здоровья.

Ранее поучаствовать в борьбе с ожирением населения предложил бизнесу генеральный директор компании «Герофарм» Пётр Родионов. Он призвал проводить долгосрочные информационные кампании для широких слоёв населения, чтобы люди брали ответственность за своё здоровье через правильное питание и физическую активность.

Полина Никифорова
