Италия может «рухнуть вся» — от экономики до исторических башен — пока правительство страны тратит миллиарды евро на помощь Украине. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захрова.

«Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — написала она.

Захарова обратила внимание на сообщения СМИ о частичном обвале исторической башни на Императорских форумах в центре Рима. Она напомнила, что в мае текущего года МИД Италии сообщил о поддержке Украины на сумму около €2,5 млрд, включая €1 млрд на помощь беженцам, €310 млн — на поддержку государственного бюджета и €93 млн — на гуманитарные цели. По словам дипломата, подобные расходы со стороны итальянского правительства являются бессмысленными и угрожают стабильности страны.

Ранее в центре Рима обрушилась историческая башня Торре-дей-Конти, в результате чего пострадали как минимум четыре человека. Инцидент произошёл на территории Императорских форумов во время реставрационных работ. Все пострадавшие были рабочими, занятыми на реконструкции памятника, один из них получил серьёзные травмы.