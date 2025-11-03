Россия и США
3 ноября, 13:36

В Совфеде предсказали возможную потерю Великобританией Шотландии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Steele

Великобритания рискует лишиться не только монархии, но и Шотландии. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его мнению, поддержка шотландских сепаратистских настроений со стороны европейских политиков создаёт реальные риски распада государства.

«Что это, как не призыв к отделению Шотландии от Соединённого Королевства, то есть покушение на территориальную целостность Британии? Вот кого британцам следует опасаться — кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России», — подчеркнул сенатор.

Пушков прокомментировал заявление экс-премьера Бельгии Ги Верхофстадта, который назвал Шотландию «самой проевропейской частью Британии» и поддержал её возвращение в ЕС. Сенатор расценил это как вмешательство во внутренние дела страны и указал, что подобные призывы способствуют дестабилизации обстановки.

Ранее стало известно, что Британия решила изменить свой подход, готовясь к «возможной войне» с Россией. Так, на бывшей советской базе в Латвии британские военные пробуют внедрить новую сеть для обеспечения связи артиллерии, беспилотников и боевых роботов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
