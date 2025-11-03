Повторное обрушение средневековой башни Конти произошло в центре Рима

В историческом центре Рима повторно обрушилась средневековая башня Конти. Первое обрушение произошло около 13:30 мск, пострадали четыре строителя, занятые на реконструкции памятника. Об этом сообщило издание RuNews24.

Повторное обрушение башни Конти произошло в центре Рима. Обложка © Х / Roma Aeterna

Полиция и пожарные оцепили площадь возле Императорских форумов, ограничив движение в пешеходной зоне. Через полтора часа произошло второе обрушение, облако каменной пыли накрыло толпу зевак и журналистов, что заставило правоохранителей расширить зону оцепления. На место прибыли машины скорой помощи для оказания помощи пострадавшим.

Ранее в центре Рима обрушилась историческая башня Торре-дей-Конти, пострадали как минимум четыре человека. Инцидент произошёл на территории Императорских форумов во время реставрационных работ. Все пострадавшие были рабочими, занятыми на реконструкции памятника, один из них получил серьёзные травмы.