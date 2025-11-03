Россия и США
3 ноября, 13:43

Бывший боец ВСУ рассказал о замене контрактников мобилизованными на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

В начале специальной военной операции на Украине в бригаде служили преимущественно контрактники, однако в дальнейшем их повсеместно заменили мобилизованные. Такие данные привёл для РИА «Новости» доброволец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Белый.

Он пояснил, что хотя его десантно-штурмовая бригада изначально была наиболее подготовленной, человеческий ресурс быстро истощился с началом активных боевых действий. Боец отметил, что если сначала среди мобилизованных преобладали мотивированные люди, то позднее у части из них стали появляться сомнения.

Доля призванных по мобилизации в подразделении доходила до 80%. Оставшихся в строю контрактников, по его словам, назначали инструкторами для подготовки новобранцев в учебных центрах, развёрнутых в лесных массивах.

Батальон имени Максима Кривоноса, созданный из бывших военнослужащих ВСУ, участвовал в обороне Кременной и освобождении Авдеевки, Селидово и других населённых пунктов Донбасса. В настоящее время добровольцы выполняют боевые задачи на Красноармейском направлении.

Ранее сообщалось, что Киев уже два месяца не платит мобилизованным в учебных центрах ВСУ. По словам родственников военных, финансовые службы перекладывают ответственность на бухгалтерию, которая якобы не передала лицевые счета призванных.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
