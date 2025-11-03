Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян вспомнил встречу с президентом России Владимиром Путиным на турнире «Платформа S-70» и рассказал, как получил от него пояс. Об этом он сообщил изданию «Чемпионат».

«У него аура нереальная. Если бы проиграл, себя точно не простил бы. Мотивация была очень сильная. Увидеться с таким человеком, как Владимир Владимирович, дорогого стоит», — сказал он.

Боец отметил, что ещё в Хабаровске наблюдал за турниром и мечтал получить пояс S-70. Со временем ему предложили бой на этом турнире — аналогично получению контракта в UFC. Соревнование проходило между сборной России и сборной мира, что добавляло ответственности. Царукян подчеркнул, что встреча с президентом оказала на него сильное впечатление и стала мощной мотивацией, а в следующий год он повторил свой «трюк» с селфи с Путиным.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что Путин является самым популярным политическим лидером в мире. По его словам, российский президент пользуется беспрецедентной поддержкой и значительно опережает других руководителей государств. Карлсон отметил, что во время своих поездок по разным регионам, включая Западную Европу, Северную Америку, Азию и Ближний Восток, он не встречал людей, негативно относящихся к Владимиру Путину.