Девочки-подростки в России всё чаще обращаются к врачам из-за усов

В России участились случаи обращения девочек-подростков к врачам из-за усов. Об этом сообщает Mash.

Как пишет телеграм-канал, если раньше с такой проблемой приходили 2 из 10 подростков, то сейчас — уже 6 из 10. Эксперты объясняют это гормональным сбоем, который связан с эпидемией ожирения среди школьников. Частое потребление фастфуда, сладких напитков и низкая физическая активность провоцируют повышение тестостерона, что приводит к нежелательному оволосению. Другие возможные причины — особенности организма, заболевания или этнические факторы.

А ранее Life.ru писал, что россиянки стали реже ходить в маникюрные салоны и «обрушили» бьюти-индустрию. Отмечалось, что в 2023 году рынок косметических и парикмахерских услуг в России вырос на 12,1%, достигнув 212,9 млрд рублей, а в 2024 году ожидался прирост ещё на 4,6%. Однако нынешняя динамика может скорректировать прогнозы.