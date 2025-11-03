Россия и США
3 ноября, 14:06

Шойгу заявил, что все народы России встали в строй участников СВО

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу. Обложка © Life.ru

Представители всех народов России встали «в единый строй участников специальной военной операции». Об этом на полях международного фестиваля «Народы России и СНГ» заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, осматривая фотовыставку «Знание.Россия — Народы России».

«В единый строй участников специальной военной операции встали все народы России. Мы все вместе гордимся нашими героями, вместе поддерживаем наших бойцов», — сказал он.

Он отметил, что основой российского государства служит многовековая история совместного проживания народов и защиты общих ценностей, а высокий боевой подвиг представителей разных национальностей наглядно это подтверждает. Кроме того, секретарь Совбеза добавил, что всё больше людей присоединяются к волонтёрскому движению, оказывающему помощь российским военнослужащим и их семьям в тылу.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что ни одна попытка иностранных государств победить Россию с помощью военной силы не была успешной, поскольку страна всегда имела особое преимущество — крепкое братство народов. По его словам, в истории бывали случаи, когда недруги пытались посеять раздор внутри России и использовать это в своих целях, однако никому не удалось добиться успеха.

