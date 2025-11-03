Россия и США
3 ноября, 14:22

Айтишник из Петербурга бесследно пропал во время купания на тайском пляже

Обложка © VK / Дмитрий Закуцкий

В Таиланде разыскивается российский турист из Санкт-Петербурга, предположительно, утонувший во время купания в прибрежных водах. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

31-летний IT-специалист Дмитрий Закуцкий прибыл на отдых в составе дружеской компании примерно неделю назад. В утренние часы молодой человек самостоятельно отправился на популярный пляж «Найтон» для купания, после чего перестал выходить на связь и не вернулся в отель.

Спутники Закуцкого незамедлительно проинформировали о произошедшем тайские правоохранительные органы. В настоящее время в акватории, прилегающей к пляжу, проводятся масштабные поисково-спасательные мероприятия. По предварительной версии следствия, россиянина могло унести сильным течением в открытое море.

Портал Life.ru уточняет, что последняя активность молодого человека в социальной сети «ВКонтакте» зафиксирована приблизительно 13 часов назад. Отмечается, что за время пребывания в Таиланде Закуцкий опубликовал лишь одну фотографию. Его последняя запись датируется четырьмя днями ранее — на публикации запечатлён его уходящий в морские воды силуэт на фоне заката. Разница во времени между Россией и Таиландом составляет четыре часа.

Единственная публикация Дмитрия за всё время отдыха. Фото © VK / Дмитрий Закуцкий

Пропавшего при странных обстоятельствах трёхлетнего мальчика нашли мёртвым в Армении

Ранее сообщалось о без вести пропавшей жительнице Москвы 30-летней Марии, которая занималась удалённым подбором персонала. Её близкие потеряли с ней связь в середине октября, когда она перестала отвечать на сообщения. Последние несколько месяцев Мария находилась на Пхукете.

