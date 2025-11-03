Социолог объяснила хроническую усталость россиян несбалансированным днём

Более половины россиян регулярно испытывают чувство усталости, показало исследование ВЦИОМ. Об этом рассказала социолог Юлия Байер.

Согласно данным опроса, в котором участвовали 1600 совершеннолетних граждан, 37% респондентов чувствуют усталость ежедневно, 26% — несколько раз в неделю, а 17% — несколько раз в месяц. Основной причиной эксперты называют нарушение баланса между работой и личной жизнью.

«Россияне в первую очередь устают от несбалансированного рабочего дня, когда нарушен баланс между трудом, отдыхом, саморазвитием, личной жизнью», — пояснила эксперт в разговоре с РИА «ФедералПресс».

Социолог отметила, что современные россияне склонны ставить работу на первое место, испытывая чувство вины за отдых. Дополнительными факторами усталости становятся финансовые тревоги и постоянное сравнение своей жизни с «успешной» картинкой из социальных сетей. В качестве эффективных способов восстановления Байер рекомендует культурный досуг, физическую активность и цифровой детокс, особенно важный для молодого поколения.

С наступлением осени для поддержания иммунитета и восполнения дефицита витамина D рекомендуется употреблять рыбу и морепродукты. Врач-терапевт и бренд-шеф объяснили, как правильно составить рацион, который поддержит организм в самый пасмурный сезон. Рыба и морепродукты содержат омега-3, йод, цинк и селен, которые уменьшают воспаление, поддерживают сердце и сосуды, улучшают обмен веществ, а жирная рыба является источником витамина D.