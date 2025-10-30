Что делать с эпидемией усталости у россиян: 4 совета для выгоревших, пока не стало слишком поздно

ВЦИОМ выяснил, что более половины жителей России регулярно чувствуют усталость, причём более трети — устают ежедневно. Почему это проблема, и проблема невидимая, но ведущая к самому страшному итогу, Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Усталость бывает разной. Физическая — когда тело больше не тянет. Эмоциональная — когда всё раздражает и не радует. Когнитивная — когда мозг не выключается даже ночью, продолжая решать несуществующие задачи. И если физическую можно снять сном и отдыхом, то когнитивная — самая опасная. Она долго маскируется под «я просто уставший», «ещё немного потерплю», «вот сдам отчёт — и всё». Но именно она убивает. Не сразу, без внешнего драматизма, а тихо, изнутри. Станислав Самбурский Клинический психолог

Люди, которые годами живут в постоянном стрессе, спят по четыре часа, спасают компанию, тащат на себе всё и всех, совершают латентное самоубийство, предупреждает психолог. Более того, трудоголизм у нас социально одобряем.

«Лучший сотрудник месяца, незаменимый, ответственный — много красивых слов, чтобы загнать человека в необходимость работать без отдыха. Просто в свидетельстве о смерти пишут «инфаркт» или «инсульт». Никто не напишет: «сам себя довёл». И это делает проблему невидимой. Мы живём в культуре, где «умри, но сделай» — не фигура речи, а норма общения. Где даже смерть — не уважительная причина, потому что «сначала доделай, а потом умирай», — говорит собеседник Life.ru.

По словам психолога, такое социальное давление доведено до абсурда: даже когда человек на грани, от него всё равно ждут эффективности, бодрости, улыбки и результата. Однако фанатичная забота о других или переработки — это такое же разрушительное поведение, как и зависимости.

Топ-4 совета для уставших россиян

Самбурский дал несколько советов, которые помогут «остановиться и проверить, где вы находитесь». Однако он предупредил, что внедрить их в одиночку почти невозможно.

1. Введите «тихие окна». Два блока в день по часу без звонков, писем, новостей. Занимайтесь только тем, что делаете самостоятельно, без участия других. Мозгу нужно знать, что тишина возможна.

2. Делайте микропаузы — по пять минут между задачами. Это необходимый минимум для самосохранения. Вы не робот, и ваш аккумулятор не вечен. Мозг не может работать непрерывно, вы не пиво из крана наливаете — остановиться моментально он не может, говорит Самбурский.

3. Телесная перезагрузка. Еда, вода, сон, движение. Люди с хронической перегрузкой вычёркивают полноценное содержание своего тела в первую очередь. Жертвуют своим комфортом ради достижения показателей на работе.

4. Не пытайтесь делать это в одиночку. Изменить жизнь самому — почти как самому себе сделать операцию. Нужен кто-то рядом: друг, партнёр, психолог. Кто поможет не сорваться, не обесценить свои усилия, не вернуть себя обратно в бесконечное «надо».

Потому что все эти марафоны эффективности и переработки — социально одобренное самоубийство. И пока общество аплодирует трудоголикам, а руководители пожимают руки и вручают грамоты, в их свидетельствах о смерти будет стоять слово «инфаркт», а не «изношенность». Станислав Самбурский Клинический психолог