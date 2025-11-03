Граница Украины на Закарпатье усилена из-за частых попыток прорыва автомобилей

Государственная граница Украины в Закарпатской области усилена бетонными блоками и дополнительными мерами безопасности из-за частых попыток прорыва на автомобилях. Об этом ТСН сообщил представитель погранслужбы Андрей Демченко.

«В последнее время наблюдается множество инцидентов, когда граждане пытались пересечь границу на автомобилях, иногда повреждая уже существующие заграждения», — сказал он.

Для предотвращения подобных нарушений на пунктах пропуска и подъездах к ним установлены бетонные конструкции, а также внедрены дополнительные меры безопасности. В частности, применяются устройства, заставляющие транспорт снижать скорость, используются беспилотники и спецтехника. Представитель погранслужбы подчеркнул, что эти меры направлены на повышение безопасности и контроль на границе Закарпатья.

Ранее сообщалось, что украинский военный на Закарпатье прорвался в Венгрию, протаранив два шлагбаума на границе. Сбежавшим оказался украинский адвокат, мобилизованный в июне 2025 года в ВСУ. При попытке пограничника остановить автомобиль мужчина не снизил скорость, в результате чего сотрудник получил незначительные травмы.