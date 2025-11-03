Подполковника приговорили к трём годам колонии за мошенничество с наградами в Нальчике

Подполковник Нургалеев был признан виновным Нальчикским гарнизонным военным судом в мошенничестве, связанном с оформлением наградных листов. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд установил, что Нургалеев незаконно получил медали и денежные выплаты на общую сумму более 408 тысяч рублей.

«При этом в указанные листы была внесена представленная Нургалеевым недостоверная информация о якобы совершённых им геройских поступках в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Суд установил, что в 2023 году Нургалеев оформил через должностных лиц кадровых органов наградные листы для получения медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами, включая единовременные выплаты на сумму свыше 408 тысяч рублей, которые он похитил. В марте 2023 года и апреле 2024 года подполковник был награждён медалями. На суде он полностью признал вину. Суд также лишил Нургалеева незаконно полученных наград. Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Ранее Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему руководителю управления материального обеспечения Росгвардии Мирзе Мирзаеву. Его признали виновным в вымогательстве и получении крупной взятки в размере 140 млн рублей и приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Мирзаеву также запрещено занимать руководящие должности на госслужбе или в органах местного самоуправления в течение пяти лет, а полученная им взятка взыскана в полном объёме.