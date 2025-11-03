Пенсионер в Ярославской области лишился земельных участков на 13 млн рублей

Пенсионер в Ярославской области потерял земельные участки общей стоимостью 13 миллионов рублей, которые были проданы без его согласия. Об этом сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на материалы дела.

Инцидент произошел после того, как пенсионер в 2017 году оформил доверенность на невестку для помощи в продаже двух участков в Москве и Подмосковье. Однако вместо двух предусмотренных сделок женщина спустя год провела продажу всех земельных владений, утверждая, что передала деньги пожилому родственнику, что он категорически отрицает.

Подозрения родственников усилились после того, как невестка приобрела три квартиры в 2020-2023 годах. Правоохранительные органы не усмотрели состава преступления в первоначальной проверке, и теперь семья готовит иск о возмещении ущерба через суд.

А ранее Life.ru писал, что в Москве 67-летняя женщина поверила телефонным мошенникам и отдала им квартиру. Пенсионерка также лишилась 15,6 миллиона рублей. Аферисты при этом действовали по довольно известной схеме.