3 ноября, 14:55

Пара из Подмосковья рассталась из-за «измен» в игре The Sims

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Отношения пары из подмосковного Красногорска, Макса и Кати, которые длились более трёх лет, закончились из-за увлечения молодого человека симулятором жизни The Sims 4. Об этом сообщил SHOT.

Макс создал в игре аватар, полностью похожий на себя, и стал активно строить виртуальные отношения с персонажами женского пола. Когда Катя заметила его «измены» в SIMS 4, она не смогла это терпеть: девушка рассталась с парнем и съехала с совместной квартиры. К слову, это не единичный случай, и увлечение видеоиграми иногда становится причиной конфликтов в реальных отношениях.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривается законопроект, предусматривающий обязательное психологическое консультирование для разводящихся пар. Цель инициативы — помочь супругам сохранить семью, справедливо разделить активы и определить опеку над детьми. Закон может помочь спасти некоторые браки, поскольку даже психологически здоровые люди иногда не решаются обратиться за помощью, когда находятся в конфликте и не могут найти общий язык.

