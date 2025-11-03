Спор на стипендию: Студента с огромный огурцом в прямой кишке госпитализировали в Москве

Студент одного из московских вузов был экстренно доставлен в больницу с 20-сантиметровым огурцом в прямой кишке. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Инцидент произошёл после того, как молодой человек попытался выиграть пари у одногруппника, поставив на кон свою стипендию. Как отмечают медики, подобные случаи регулярно фиксируются в столичных клиниках — только за последний месяц это уже второй аналогичный инцидент.

Пациенту потребовалось срочное хирургическое вмешательство для извлечения инородного тела. Врачи предупреждают, что такие эксперименты могут привести к перфорации кишечника и другим жизнеугрожающим последствиям. После операции студент был оставлен под наблюдением в стационаре.

Ранее похожий курьёз произошёл с 21-летней жительницей Уфы, которая была госпитализирована после интимного эксперимента с огурцом. Девушка поступила в медучреждение в состоянии алкогольного опьянения с инородным телом в прямой кишке, которое партнёр не смог извлечь самостоятельно.