Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 15:00

Митрополита УПЦ Арсения экстренно госпитализировали из зала суда

Митрополит Арсений (Яковенко). Обложка © УПЦ

Митрополит Арсений (Яковенко). Обложка © УПЦ

Наместник Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополит Арсений (Яковенко) был экстренно госпитализирован в ходе судебного заседания, проходившего в Днепропетровске. Об этом в Святогорской лавре.

По информации лавры, во время просмотра видеозаписи задержания владыки, который произошёл 28 октября 2025 года, его права и права адвокатов были грубо нарушены, так как им не давали возможности комментировать происходящее на видео. Во время заседания митрополиту стало очень плохо, был объявлен перерыв, и он отправился в гостиницу. Вызванные врачи зафиксировали у архиерея критическое давление — 200 на 110.

«На сегодняшнем заседании Соборного районного суда г. Днепр продолжили изучать материалы дела митрополита Святогорского Арсения. <...> Сейчас скорая везёт митрополита Арсения в больницу. Просим сугубых молитв!» — сообщила пресс-служба Святогорской лавры.

В публикации также напомнили, что многочасовые заседания по делу митрополита Арсения продолжаются ежедневно с 30 октября.

С митрополита УПЦ Павла сняли электронный браслет после решения киевского суда
С митрополита УПЦ Павла сняли электронный браслет после решения киевского суда

Напомним, что митрополит Арсений был арестован украинским судом на 60 суток без права внесения залога. По заявлению Службы безопасности Украины, ему инкриминируется распространение информации о перемещении украинских войск, что является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до восьми лет тюрьмы. Русская православная церковь расценивает задержание наместника Святогорской лавры как очередное посягательство на права украинских верующих и призывает международные правозащитные структуры зафиксировать этот факт. Патриарх Кирилл назвал арест митрополита Арсения «карательной мерой» Киева. Международный альянс «Церковь против ксенофобии и дискриминации» также требует немедленного освобождения священнослужителя.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Украина
  • упц
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar