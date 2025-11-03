Митрополита УПЦ Арсения экстренно госпитализировали из зала суда

Наместник Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви митрополит Арсений (Яковенко) был экстренно госпитализирован в ходе судебного заседания, проходившего в Днепропетровске. Об этом в Святогорской лавре.

По информации лавры, во время просмотра видеозаписи задержания владыки, который произошёл 28 октября 2025 года, его права и права адвокатов были грубо нарушены, так как им не давали возможности комментировать происходящее на видео. Во время заседания митрополиту стало очень плохо, был объявлен перерыв, и он отправился в гостиницу. Вызванные врачи зафиксировали у архиерея критическое давление — 200 на 110.

«На сегодняшнем заседании Соборного районного суда г. Днепр продолжили изучать материалы дела митрополита Святогорского Арсения. <...> Сейчас скорая везёт митрополита Арсения в больницу. Просим сугубых молитв!» — сообщила пресс-служба Святогорской лавры.

В публикации также напомнили, что многочасовые заседания по делу митрополита Арсения продолжаются ежедневно с 30 октября.

Напомним, что митрополит Арсений был арестован украинским судом на 60 суток без права внесения залога. По заявлению Службы безопасности Украины, ему инкриминируется распространение информации о перемещении украинских войск, что является уголовным преступлением, за которое предусмотрено до восьми лет тюрьмы. Русская православная церковь расценивает задержание наместника Святогорской лавры как очередное посягательство на права украинских верующих и призывает международные правозащитные структуры зафиксировать этот факт. Патриарх Кирилл назвал арест митрополита Арсения «карательной мерой» Киева. Международный альянс «Церковь против ксенофобии и дискриминации» также требует немедленного освобождения священнослужителя.