В общественном сознании некоторых жителей Украины начинают происходить сдвиги — люди начинают признавать возможность перехода новых территорий под контроль России. Об этом заявил политолог Юрий Кот.

Поводом для комментария стал скандал вокруг украинского таролога Юлии Левченко, предсказавшей потерю Украиной Харьковской, Одесской и Николаевской областей. По словам Кота, подобные прогнозы свидетельствуют о переоценке ситуации в украинском обществе.

«Внутри процессы происходят очень серьёзные. Я общаюсь с людьми с той стороны, которые помогают нам приближать Победу, они говорят, что многие из тех, кто поддерживал ВСУ в 2022 году, сегодня говорят: «Что мы натворили! Зачем мы это сделали?» — рассказал он «Царьграду».

Эксперт согласился с прогнозом о возможном переходе новых территорий, сославшись на успехи российских войск в Харьковском направлении, Запорожье и ДНР. Кот предположил, что под контроль России могут перейти Купянск, Красноармейск (Покровск), а в перспективе — Одесса и Харьков, хотя и основывал свои выводы уже на военной аналитике, а не на картах таро.

Ранее территориальный вопрос конфликта на территории Незалежной прокомментировал зампред СБ РФ Дмитрий Медведев. Он предупредил, что усиление финансовой поддержки киевского режима со стороны западных стран приведёт лишь к тому, что в состав России вернётся больше территорий.