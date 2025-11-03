Генетик раскрыла, какая чашка кофе может оказаться лишней

Безопасной дозой для здорового взрослого человека считается 300–400 мг кофеина в сутки, что соответствует примерно трём-четырём чашкам кофе. Об этом рассказала эксперт Национального центра генетических исследований Анастасия Сивакова.

При этом российские нормы рекомендуют более осторожный подход — 150–300 мг ежедневно. Особое внимание следует уделять группам риска: пожилым людям, детям и беременным женщинам.

«Для беременных избыток кофеина связан с рисками анемии, преждевременных родов и низкой массой новорождённых, так как кофеин может ухудшать кровоток через плаценту», — предупредила Сивакова в разговоре с RG.ru.

Эксперт отметила, что в больших дозах (свыше 450 мг в день) кофеин способен вызывать тревожность, бессонницу и головные боли. При этом резкий отказ от кофеина может привести к абстинентному синдрому с усталостью и сонливостью.

Интересно, что для россиян основным источником кофеина является чай, обеспечивающий 54% потребления, тогда как кофе даёт лишь 40%. Современные исследования также демонстрируют потенциальную пользу умеренного потребления кофеина — снижение риска диабета второго типа и уменьшение индекса массы тела, хотя механизм этих связей требует дальнейшего изучения.

