Первые штрафы получили водители электрокаров за попытку проехать по Крымскому мосту

Автомобилистам на электромобилях пришлось столкнуться с новыми правилами пересечения Крымского моста. Первые нарушители уже получили административные наказания. Как сообщает Mash, водители попались на попытке незаконно въехать на мост с разных сторон, что привело к штрафам.

Каждый штраф составил по 750 рублей. Ранее власти приняли решение временно ограничить движение автомобилей с электрическими двигателями по Крымскому мосту. Такие меры обусловлены необходимостью повысить уровень безопасности, поскольку появились подозрения, что некоторые транспортные средства могли использоваться для транспортировки взрывчатых веществ. До введения новых правил подобные запреты действовали только для грузовых автомобилей.

Ранее Life.ru сообщал, что водителей обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост. В ней нужно будет указать данные об автомобиле, включая марку, модель, государственный номер и тип двигателя (электротяга). Если выяснится, что автомобиль является электромобилем или гибридом, водителя проинформируют о запрете проезда по мосту.