Водителей обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R
Вводятся новые правила для водителей, пересекающих Крымский мост: с полуночи 2 ноября при прохождении досмотра им предстоит заполнять анкету. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, в анкете нужно будет указать данные об автомобиле, включая марку, модель, государственный номер и тип двигателя (электротяга). Если выяснится, что автомобиль является электромобилем или гибридом, водителя проинформируют о запрете проезда по мосту для таких машин и направят на сухопутный маршрут.
Ранее стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, на участке дороги А-290 Новороссийск — Керчь (от развязки на станицу Тамань до моста), согласно распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева. Автомобилистам рекомендовано воспользоваться сухопутным маршрутом через Таганрог до Джанкоя.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.