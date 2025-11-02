Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 18:25

Водителей обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Antoshka R

Вводятся новые правила для водителей, пересекающих Крымский мост: с полуночи 2 ноября при прохождении досмотра им предстоит заполнять анкету. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в анкете нужно будет указать данные об автомобиле, включая марку, модель, государственный номер и тип двигателя (электротяга). Если выяснится, что автомобиль является электромобилем или гибридом, водителя проинформируют о запрете проезда по мосту для таких машин и направят на сухопутный маршрут.

Прокурор запросил пожизненные сроки восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту
Прокурор запросил пожизненные сроки восьми фигурантам дела о теракте на Крымском мосту

Ранее стало известно, что с 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, на участке дороги А-290 Новороссийск — Керчь (от развязки на станицу Тамань до моста), согласно распоряжению губернатора Вениамина Кондратьева. Автомобилистам рекомендовано воспользоваться сухопутным маршрутом через Таганрог до Джанкоя.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.


BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • крымскиймост
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar