Водителей обяжут заполнять анкету при въезде на Крымский мост

Вводятся новые правила для водителей, пересекающих Крымский мост: с полуночи 2 ноября при прохождении досмотра им предстоит заполнять анкету. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в анкете нужно будет указать данные об автомобиле, включая марку, модель, государственный номер и тип двигателя (электротяга). Если выяснится, что автомобиль является электромобилем или гибридом, водителя проинформируют о запрете проезда по мосту для таких машин и направят на сухопутный маршрут.