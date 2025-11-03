Российский парапланерист разбился, упав со скалы на юго-западе Турции
Обложка © VK / Вячеслав Грибанов
В Турции трагически погиб российский парапланерист Вячеслав Грибанов. Инцидент случился в районе Фетхие в провинции Мугла, сообщает турецкая газета Star.
37-летний спортсмен из Петербурга совершал полёт со склона горы Бабадаг, высота которой составляет 1700 метров, в известном среди парапланеристов районе Олюдениз. По предварительным данным, после завершения полёта россиянин по неизвестным причинам упал на скалистую местность. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники жандармерии и медицинские бригады. Медики, приехавшие на место, констатировали смерть парапланериста.
В настоящее время тело Грибанова находится в морге государственной больницы Фетхие. Турецкие правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.
Гора Бабадаг считается одним из лучших мест в мире для парапланеризма и ежегодно привлекает множество спортсменов со всего мира.
Ранее сообщалось, что айтишник из Петербурга бесследно пропал во время купания на тайском пляже. 31-летний IT-специалист Дмитрий Закуцкий прибыл на отдых в составе дружеской компании примерно неделю назад. В утренние часы молодой человек самостоятельно отправился на пляж «Найтон» для купания, после чего перестал выходить на связь и не вернулся в отель.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.