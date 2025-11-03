Россия и США
3 ноября, 15:53

Российский парапланерист разбился, упав со скалы на юго-западе Турции

Обложка © VK / Вячеслав Грибанов

В Турции трагически погиб российский парапланерист Вячеслав Грибанов. Инцидент случился в районе Фетхие в провинции Мугла, сообщает турецкая газета Star.

37-летний спортсмен из Петербурга совершал полёт со склона горы Бабадаг, высота которой составляет 1700 метров, в известном среди парапланеристов районе Олюдениз. По предварительным данным, после завершения полёта россиянин по неизвестным причинам упал на скалистую местность. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники жандармерии и медицинские бригады. Медики, приехавшие на место, констатировали смерть парапланериста.

В настоящее время тело Грибанова находится в морге государственной больницы Фетхие. Турецкие правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Гора Бабадаг считается одним из лучших мест в мире для парапланеризма и ежегодно привлекает множество спортсменов со всего мира.

Утонувший на Пхукете россиянин погиб в первый день отпуска
Ранее сообщалось, что айтишник из Петербурга бесследно пропал во время купания на тайском пляже. 31-летний IT-специалист Дмитрий Закуцкий прибыл на отдых в составе дружеской компании примерно неделю назад. В утренние часы молодой человек самостоятельно отправился на пляж «Найтон» для купания, после чего перестал выходить на связь и не вернулся в отель.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
