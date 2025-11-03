Российский парапланерист разбился, упав со скалы на юго-западе Турции

В Турции трагически погиб российский парапланерист Вячеслав Грибанов. Инцидент случился в районе Фетхие в провинции Мугла, сообщает турецкая газета Star.

37-летний спортсмен из Петербурга совершал полёт со склона горы Бабадаг, высота которой составляет 1700 метров, в известном среди парапланеристов районе Олюдениз. По предварительным данным, после завершения полёта россиянин по неизвестным причинам упал на скалистую местность. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники жандармерии и медицинские бригады. Медики, приехавшие на место, констатировали смерть парапланериста.

В настоящее время тело Грибанова находится в морге государственной больницы Фетхие. Турецкие правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Гора Бабадаг считается одним из лучших мест в мире для парапланеризма и ежегодно привлекает множество спортсменов со всего мира.

