Мишустин прилетел в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин, находясь с рабочей поездкой в Китае, прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча запланирована на 4 ноября. Также стоит отметить, что их последняя встреча прошла 20 декабря 2023 года в Пекине.

В аэропорту Пекина Мишустина встретили с почестями: был организован почётный караул, и подняты флаги России и Китая. У трапа его встретили посол России в Китае Игорь Моргулов, помощник министра иностранных дел КНР Цай Вэй и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

До этого глава российского кабмина провёл 30-ю регулярную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. Во время встречи Мишустин отметил, что экономические связи между Россией и Китаем продолжают укрепляться, несмотря на мировую нестабильность. По итогам мероприятия было подписано около десяти соглашений, включая документы о сотрудничестве в области спутниковой навигации, сельского хозяйства и ядерных материалов.