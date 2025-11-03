Журналисты Латвии подвергли жёсткой критике действия местных властей, которые фактически преследуют пожилых россиян за неспособность сдать языковой экзамен. Об этом пишет Mysl Polska.

«Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? — ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей», — указано в статье.

Государственная политика Латвии, по мнению авторов, загоняет общество в тупик националистической идеологии. Официальные представители продолжают муссировать тезис о «советской оккупации», при этом полностью игнорируя тот факт, что русскоязычное население составляет около 40 % жителей страны. Такой подход не просто алогичен — он разрушает социальную ткань общества.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия готова принять у себя всех россиян, которым угрожает депортация из Латвии. При этом отметили, что всех граждан нашей страны оттуда выдворять наверняка не станут.