Частный дрон разбил окно квартиры на 15-м этаже в Химках

Квадрокоптер DJI Mavic 3 разбил окно квартиры в подмосковных Химках. Об инциденте сообщает Mash .

Последствия инцидента с дроном в Химках. Фото © Telegram / Mash

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 15 украинских дронов над тремя регионами России. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями.