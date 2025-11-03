Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над тремя регионами России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 15 украинских беспилотников в период с полудня до шести вечера по московскому времени. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.
Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями. По данным ведомства, 12 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, два – над Брянской, и один – над Курской.
Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — по 29 — было уничтожено над Ростовской и Саратовской областями.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в регионе два человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА. Им оказали помощь. Также повреждения получила жилая инфраструктура.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.