Силы ПВО сбили 15 украинских дронов над тремя регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 15 украинских беспилотников в период с полудня до шести вечера по московскому времени. Об этом информирует пресс-служба Минобороны России.

Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями. По данным ведомства, 12 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, два – над Брянской, и один – над Курской.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь расчёты ПВО сбили 64 украинских беспилотника над регионами России. Наибольшее количество дронов — по 29 — было уничтожено над Ростовской и Саратовской областями.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в регионе два человека получили ранения в результате атаки украинского БПЛА. Им оказали помощь. Также повреждения получила жилая инфраструктура.