Россиянка загадочно пропала в Турции, оставив в отеле 12-летнего сына

В Турции пропала 41-летняя россиянка из Санкт-Петербурга, оставив в отеле своего 12-летнего сына. Об этом сообщает 78.ru.

Ирина Кисилёва отправилась в Анталию на отдых с ребёнком и остановилась в гостинице Royal Atlantis Spa & Resort. 31 октября она исчезла, сказав сыну, что идёт в магазин, и взяв с собой 5 долларов.

Позже правоохранительные органы установили, что женщина покинула гостиницу в компании другого постояльца, с которым познакомилась накануне, и направилась на пляж купаться. Сам мужчина заявил, что в какой-то момент отошёл поиграть в волейбол, а когда вернулся, не обнаружил её. При этом он забрал её вещи в свой номер, а около 23:00 вернул сумку на ресепшен.

Последним, кто видел женщину, оказался уборщик на пляже. По его словам, Ирина спала на шезлонге примерно в 19:00. Дальнейшие перемещения женщины установить не удалось.

Семья приехала на отдых 26 октября, а обратный вылет был запланирован на 5 ноября. Сегодня мальчик вернулся в Петербург без мамы, его сопровождал специальный гид. Его встречают другие члены семьи.

