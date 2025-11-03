Россия и США
3 ноября, 17:47

«Зародыш мощной диаспоры»: Экс-премьер Польши рассказал, зачем Зеленский разрешил выезд украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский намеренно организовал масштабный выезд молодых украинцев в Польшу с далеко идущими стратегическими целями, уверен экс-премьер (2001-2004) Польши Лешек Миллер. В своём посте в социальной сети X он подчеркнул, что экс-комик не просто разрешил молодым мужчинам покинуть страну, а фактически направил их для выполнения специальной миссии.

«Зеленский, позволяя молодым мужчинам выезжать из страны, не отказался от них — он их направил для осуществления миссии. Киев сознательно создаёт в Польше зародыш мощной диаспоры — политической, экономической и культурной опоры Украины в самом сердце Евросоюза», — написал Миллер.

По мнению Миллера, Украина избрала модель, схожую с тактикой Турции и Израиля, где соотечественники за рубежом становятся реальным механизмом международного влияния.

Мема заявил, что Зеленского порадовал отказ Трампа в поставке ракет Tomahawk
Ранее Life.ru писал, что массовое бегство украинской молодёжи стало политической проблемой Зеленского. На Украине властвует напряжённость, связанная с так называемой «бусификацией». В Польше и Германии всё чаще фиксируется рост общественного недовольства особыми льготами для украинских беженцев.

Полина Никифорова
    avatar