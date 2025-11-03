Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

3 ноября, 17:41

Дрон ВСУ атаковал скутер в Брянской области, ранен мирный житель

Обложка © Life.ru

В Климовском районе Брянской области, в селе Кирилловка, в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дрон атаковал движущийся скутер. Пострадавший госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.

«Пострадавшему – скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 15 украинских дронов над тремя регионами России. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями.

Наталья Демьянова
