Дрон ВСУ атаковал скутер в Брянской области, ранен мирный житель

В Климовском районе Брянской области, в селе Кирилловка, в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что дрон атаковал движущийся скутер. Пострадавший госпитализирован и получает необходимую медицинскую помощь.

«Пострадавшему – скорейшего выздоровления! На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 15 украинских дронов над тремя регионами России. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской и Курской областями.