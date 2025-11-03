В США заявили о предотвращении теракта, готовившегося сторонниками ИГИЛ*

Федеральная прокуратура США объявила о предотвращённом террористическом акте в штате Мичиган. По словам генерального прокурора Памелы Бонди, преступниками оказались последователи запрещённого радикального движения ИГИЛ*.

«Наш недавно рассекреченный иск раскрывает крупный террористический заговор, связанный с ИГИЛ*: несколько человек арестованы в Восточном округе Мичигана. У них было несколько винтовок AR-15, тактическое снаряжение и детальный план нападения на территории США», — написала Бонди в соцсети X.

Генпрокурор подчеркнула ключевую роль федеральных агентов и сотрудников правоохранительных структур штата, возглавляемых федеральным прокурором Джеромом Гордоном-младшим. Благодаря их профессионализму была выявлена угроза ещё на стадии подготовки и устранена опасность массовых жертв среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что хэллоуинские выходные в США омрачились волной насилия. По подсчётам, основанным на открытых источниках, более 100 человек погибли, а свыше 200 получили ранения в результате стрельбы.

