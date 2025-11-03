На Украине начали расследование после массовой гибели военных в Днепропетровской области

Государственное бюро расследований Украины инициировало досудебное расследование по факту массовой гибели военнослужащих в Днепропетровской области. Основанием для проверки послужили предположения о «небрежном отношении к службе» и несоблюдении мер безопасности при угрозе ракетной атаки.

Как ранее сообщало издание «Страна.ua» со ссылкой на группировку войск «Восток» ВСУ, украинское командование изучает обстоятельства построения личного состава на открытой местности без соблюдения требований безопасности. Именно это нарушение, по предварительным данным, привело к уничтожению военнослужащих ВСУ.

«Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих из-за обстрелов на Днепропетровской области. Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения)», — сказано в заявлении бюро.

Следователям предстоит установить, были ли соблюдены 1 ноября все необходимые процедуры безопасности во время воздушной тревоги и достаточно ли эффективно было организовано укрытие для военнослужащих.

Ранее в Сети появилось видео, запечатлевшее результаты удара «Искандера» по месту проведения награждения украинской военной элиты в Днепропетровской области. На видеозаписи, сделанной сразу после удара российской тактической ракеты по скоплению украинских военнослужащих, запечатлены обломки стены и кирпичи на месте поражения, а также полностью выгоревший автомобиль. На данный момент точное количество погибших боевиков ВСУ неизвестно.