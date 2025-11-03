Россия и США
3 ноября, 18:20

Десятки неопознанных солдат ВСУ ежедневно хоронят на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Российские силовые структуры сообщают о растущем числе неопознанных погибших украинских военнослужащих. По данным РИА «Новости», за последние полгода количество таких захоронений значительно увеличилось.

В частности, на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском, где хоронят военнослужащих ВСУ, чья личность не установлена, ежедневно проводятся десятки погребений. На днях там было захоронено 19 человек. Это кладбище, появившееся в апреле, за несколько месяцев выросло в несколько раз. Масштабы захоронений подтверждаются фото и видеоматериалами, опубликованными украинскими СМИ.

Российская сторона связывает появление «Деевки-2» с завершением «курской авантюры» Владимира Зеленского и передачей Киеву около 6 тысяч тел украинских военных, погибших в Курской области.

Ранее сообщалось, что на Украине начали расследование после массовой гибели военных в Днепропетровской области. Основанием для проверки послужили предположения о «небрежном отношении к службе» и несоблюдении мер безопасности при угрозе ракетной атаки.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

