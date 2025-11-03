В Зеленограде 10-летний мальчик на самокате попал под колёса грузовика

В Зеленограде произошла авария, в результате которой пострадал 10-летний ребёнок. Мальчик двигался на самокате через пешеходный переход, когда его сбил оранжевый грузовик. Водитель транспортного средства, по всей видимости, не заметил ребёнка.

На место аварии оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, медики и представители прокуратуры. Ребёнка госпитализировали, и ему оказывается медицинская помощь.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, грузовик принадлежит частному лицу. Водитель утверждает, что не заметил ребёнка. В настоящее время проводятся необходимые экспертизы, включая проверку технического состояния грузовика и квалификации водителя.

Прокуратура Зеленоградского округа взяла расследование под свой контроль. Заместитель прокурора округа Дмитрий Панов выезжал на место происшествия для выяснения обстоятельств. Следователи проводят опрос свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях, включая возможность возбуждения уголовного дела по статье о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью.

Ранее сообщалось, что в Рязани пьяный водитель насмерть задавил 11-летнего мальчика на тротуаре. Районная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, начатой по факту аварии.