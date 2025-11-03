Протаранившего в Твери остановку с людьми водителя арестовали за смертельное ДТП
Сахиб Гадиров в отделении полиции. Обложка © Telegram / Анастасия Кашеварова
В Твери заключили под стражу 27-летнего стритрейсера Сахиба Гадирова, сбившего на автомобиле трёх женщин и 7-летнего ребёнка. Об этом сообщила прокуратура региона.
Виновник смертельной аварии в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области
«По мнению представителя прокуратуры, Следственным комитетом Российской Федерации по Тверской области представлен полный перечень документов из материалов дела, свидетельствующий о необходимости заключения обвиняемого под стражу», — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл 23 октября около 19:40 на улице Оснабрюкской в Твери. Мужчина, управляя автомобилем «Опель», несмотря на наличие пешеходных зон и остановки общественного транспорта, превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку.
В 2025 году водитель уже 17 раз привлекался за нарушения ПДД, в основном за превышение скорости. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ — убийство и покушение на убийство двух или более лиц общественно опасным способом из хулиганских побуждений. Суд согласился с доводами прокуратуры и следствия, заключив мужчину под стражу.
Напомним, 23 октября в Твери легковой автомобиль въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали четыре человека, включая несовершеннолетнего. Все пострадавшие были госпитализированы. Вскоре в одной из больниц 40-летняя майор полиции Ольга Осипова, получившая тяжёлые травмы в аварии, скончалась. У женщины остался восьмилетний сын.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.