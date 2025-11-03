Протаранившего в Твери остановку с людьми водителя арестовали за смертельное ДТП

В Твери заключили под стражу 27-летнего стритрейсера Сахиба Гадирова, сбившего на автомобиле трёх женщин и 7-летнего ребёнка. Об этом сообщила прокуратура региона.

Виновник смертельной аварии в зале суда. Видео © Telegram / Прокуратура Тверской области

«По мнению представителя прокуратуры, Следственным комитетом Российской Федерации по Тверской области представлен полный перечень документов из материалов дела, свидетельствующий о необходимости заключения обвиняемого под стражу», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 23 октября около 19:40 на улице Оснабрюкской в Твери. Мужчина, управляя автомобилем «Опель», несмотря на наличие пешеходных зон и остановки общественного транспорта, превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановку.

В 2025 году водитель уже 17 раз привлекался за нарушения ПДД, в основном за превышение скорости. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ — убийство и покушение на убийство двух или более лиц общественно опасным способом из хулиганских побуждений. Суд согласился с доводами прокуратуры и следствия, заключив мужчину под стражу.