Пострадавшая в страшной аварии пенсионерка из Твери умерла в больнице

В одной из больниц Твери скончалась женщина, получившая тяжёлые травмы после наезда легковушки на автобусную остановку 23 октября. Всего после страшной аварии были госпитализированы четыре пострадавших.

«Пострадавшая в ДТП женщина скончалась», — рассказал TACC собеседник в правоохранительных органах.

Как уже сообщал Life.ru, 23 октября в Твери 27-летний водитель выехал на встречную полосу и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых семилетний ребёнок. Суд не стал арестовывать виновника аварии. Прокуратура обжаловала данное решение.