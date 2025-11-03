В Эстонии вандалы осквернили мемориал легионерам СС

В эстонском военно-историческом парке Синимяэ (Голубые холмы) неизвестные повалили и изрисовали краской мемориальные плиты, посвящённые легионерам 20-й дивизии СС. Об этом сообщает ERR.

«Вчера, после 14:00, в полицию поступило сообщение о том, что мемориальные камни в Синимяэ снова были повреждены. Первая бригада, прибывшая на место, обнаружила, что мемориальные камни были сбиты с постаментов и испачканы красной краской. Это всё, что я могу сказать на данный момент, уголовное дело возбуждено», — прокомментировал произошедшее начальник патрульного отдела полицейского участка Нарвы Сильвер Пэлсинг.

Повреждённые плиты уже демонтированы и отправлены на реставрацию. Заместитель мэра города Райм Сарв сообщил, что работы по восстановлению планируется завершить в ближайшие недели. По его словам, проект получит поддержку Совета по охране культурного наследия, а затраты составят несколько тысяч евро.

А ранее на реке Нарва недалеко от эстонской границы прошёл катер с флагом ЧВК «Вагнер». Судно сопровождал человек в военной форме, а также несколько людей, управляющих катером. Инцидент прокомментировали в МИД Эстонии. Дипломаты подтвердили произошедшее, а также заявили, что «всё, что россияне пытаются сделать на реке Нарва, происходит под пристальным вниманием».